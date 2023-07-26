Video Dünya Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçak eylemin yeni görüntüleri! Danimarka polisi saldırganı böyle korumuş! | Video
Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçak eylemin yeni görüntüleri! Danimarka polisi saldırganı böyle korumuş! | Video

Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçak eylemin yeni görüntüleri! Danimarka polisi saldırganı böyle korumuş! | Video

26.07.2023 | 09:43

Avrupa’nın birçok ülkesinde İslam düşmanlığı giderek yayılıyor. Birçok ülke artan Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini “ifade özgürlüğü” adı altında meşrulaştırırken polis teşkilatları da alçak eylemleri gerçekleştiren saldırganları korumakla meşgul oluyor. Son olarak Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim hedef alınmıştı. Alçak eylemin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Danimarka polisinin saldırganı koruduğu anlar büyük tepki çekti.

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