Letonya'da Sovyet döneminden kalma 79 metrelik anıt yıkıldı | Video

Letonya'nın başkenti Riga'da Kızıl Ordu'nun Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi simgeleyen 79 metre yüksekliğindeki anıt yıkıldı.

Estonya hükümeti, Sovyet döneminden kalma savaş anıtlarını kaldırmaya devam diyor. Başkent Riga'daki Zafer Parkında Kızıl Ordu'nun Nazilere karşı kazandığı zaferi sembolize eden ve Sovyetler Birliği döneminden kalma anıt, makine kullanılarak yıkıldı. Letonya Devlet Başkanı Egils Levits yaptığı açıklamada, "Bu anıt, işgali ve birçok insanın bununla bağlantılı anılarını hatırlatıyor. Bu tür bir anıta ihtiyacımız yok" dedi. Belediye Başkanı Martin Stakis de yıkımı "Riga ve tüm Letonya için tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

TARTIŞMALI ANIT

Letonya'daki Rus azınlığın üyeleri, 1985 yılında inşa edilen anıtın yıkılması kararını protesto etmişti. Her yıl 9 Mayıs'ta binlerce Rus, 1945'te Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferi anmak için anıtta toplanıyordu. Letonyalıların çoğu bu tarihi, 1991'e kadar süren Sovyet işgalinin başlangıcı olarak görüyor. 1997'de bir grup eylemci anıtı dinamitle yıkmaya çalıştı, ancak patlayıcılar beklenmedik bir şekilde infilak edince 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Letonya, Rusya ile 214 kilometrelik sınır hattına sahip. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasıyla birçok Avrupa ülkesinde Sovyet dönemine ait semboller kaldırılmaya başlanmıştı.