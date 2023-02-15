Video Dünya Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi milletvekillerine hakaret etti | Video
Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi milletvekillerine hakaret etti | Video

Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi milletvekillerine hakaret etti | Video

15.02.2023 | 14:24

Avrupa Birliği (AB) komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, katıldığı oturumda mikrofonunu açık unutunca, milletvekillerine ettiği hakaret salondakiler tarafından duyuldu.

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Avrupa Birliği (AB) komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda "Batı Balkanlar'a yönelik güçlendirilmiş genişleme politikası" konulu oturuma katıldı. Varhelyi, yaklaşık 1 buçuk saat süren oturumda mikrofonunu kapatmayı unutti. Milletvekillerinin sorularını yanıtladığı sırada Varhelyi'nin, konuşmacılar listesini kastederek "Daha kaç aptal var?" dediği salondakiler tarafından duyuldu.
Milletvekilleri, Varhelyi'nin davranışları hakkında "Bağımsız ve tarafsız" bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Alman milletvekili Delara Burkhardt, "Eleştirel sorular sorarak işlerini yapan Avrupa Parlamentosu üyelerine hakaret etmenin sonuçları olması gerekir" dedi.

Fransız milletvekili Valerie Hayer ise "En azından aptallar mikrofonlarının ne zaman açık olduğunu bilirler. Onları büyük aptallardan ayıran şey budur" ifadelerini kullandı.

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