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Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu kazandı | Video

Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu kazandı | Video

04.11.2024 | 08:46

Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçiminin bugün gerçekleştirilen ikinci turunun galibi, mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu oldu.

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Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan verilere göre oyların yaklaşık yüzde 99'unun sayılmasıyla birlikte Batı yanlısı aday Maia Sandu'nun oy oranı yüzde 54,95 (910.437 oy) oldu. Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasını savunan muhalif aday Alexandr Stoianoglo'nun oy oranı ise yüzde 45,05 (746.387 oy) seviyesinde kaldı.

Yaklaşık 3,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlere katılım oranı, daha önceki iki seçiminin üzerinde gerçekleşerek yüzde 54 oranını aştı.

DİASPORA OYLARI DURUMU SANDU LEHİNE ÇEVİRDİ
Oy sayımı sırasında son saatlere kadar yarışı Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisinin (PSRM) adayı Alexandr Stoianoglo önde götürürken, diaspora oylarının etkisiyle durum Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun lehine döndü. Seçimlerde kullanılan toplam yaklaşık 1,7 milyon oydan yaklaşık 320 bini, ülkedeki kritik seçimlere büyük ilgi gösteren yurt dışı seçmenler tarafından kullanıldı.

ZAFER KONUŞMASINDA "HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLMA" VURGUSU
Sonuçların belli olmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında Sandu, hükümetin ülkeyi önümüzdeki yaz gerçekleştirilecek parlamento seçimlerine hazırlaması ve demokrasiyi koruması gerektiğini söyledi. Seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür eden Sandu, "Oylamaya katılan, ülkenin her köşesinden tüm vatandaşlara teşekkür ederim. Özellikle bugün büyük bir katılımla sandığa gelen Kişinev sakinlerine teşekkür ediyorum. Rekor bir katılıma imza atan gençlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ülke dışında olağanüstü bir seferberlik gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ederim" dedi. Hem kendisi hem de rakibi için oy kullanan seçmenlerin taleplerini duyduğunu söyleyen Sandu, önümüzdeki yıllar için başlıca hedefinin, herkesin cumhurbaşkanı olmak olduğunu ifade etti.

Seçimlerin 20 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turunda Sandu, yüzde 42,45 (656.354 oy) oranında oy alarak yarışı birinci sırada tamamlamasına rağmen seçimleri kazanmak için yeterli orana ulaşamamıştı. Seçimleri ikinci sırada tamamlayan Gagauz Türkü rakibi Alexandr Stoianoglo'nun oy oranı ise yüzde 25.98 (401.726 oy) olmuştu.

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