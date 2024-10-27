Mossad karargahı yakınında bombalı saldırı | Video

İsrail Acil Durum Servisi, MOSSAD karargahı yakınlarında bir kamyonun Tel Aviv'in ticari merkezinin kuzeyindeki bir otobüs durağına çarptığını bildirdi. İsrail medyası en az 40 kişinin yaralandığını ve 10 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı.