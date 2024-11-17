Netanyahu'nun evine bir saldırı daha: 2 işaret fişeği atıldı | Video 17.11.2024 | 10:34 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuzeyde Caesarea kasabasındaki evine 2 işaret fişeği atıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi ve Lübnan'daki acımasız saldırıların mimarı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine bir saldırı daha gerçekleştirildi. Netanyahu'nun kuzeydeki Caesarea kasabasındaki evine doğru ateşlenen 2 işaret fişeği, konutun bahçesine düştü. Polis, Netanyahu ya da ailesinin olay anında evde bulunmadığını ve herhangi bir hasarın rapor edilmediğini belirtti.

İSRAİLLİ BAKANLARDAN "KIRMIZI ÇİZGİ" AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayın "tüm kırmızı çizgileri" aştığını savunarak, "Kendisine suikast düzenlemeye çalışan İran ve vekilleri tarafından tehdit edilen İsrail Başbakanının aynı tehditlere kendi ülkesinden maruz kalması mümkün değildir" dedi. Katz, güvenlik ve yargı kurumlarını gerekli adımları atmaya çağırdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, olayı kınarken, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Başbakan Benjamin Netanyahu'ya yönelik kışkırtma tüm sınırları aşıyor. Bu gece evine işaret fişeği atmak, tüm kırmızı çizgileri bir daha aşmak oluyor" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN EVİNE İHA SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Netanyahu'nun Caesarea'daki evine Ekim ayında insansız hava aracı (İHA) fırlatılmıştı. İsrail basını, İHA'nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini aktarmış, evin camlarının güçlendirilmiş olduğunu ve bu nedenle İHA'nın camı geçemediğini belirtmişti.