Netanyahu’nun meclis konuşmasına İsrailli esirlerin yakınları tepki gösterdi | Video
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mecliste yaptığı konuşma sırasında İsrailli esirleri geri getirmek için zamana ihtiyaç olduğunu söylemesinin ardından esirlerin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Esinlerin yakınları, “Şimdi, şimdi, şimdi” sloganı attı.
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