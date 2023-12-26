Video Dünya Netanyahu’nun meclis konuşmasına İsrailli esirlerin yakınları tepki gösterdi | Video
Netanyahu’nun meclis konuşmasına İsrailli esirlerin yakınları tepki gösterdi | Video

Netanyahu’nun meclis konuşmasına İsrailli esirlerin yakınları tepki gösterdi | Video

26.12.2023 | 13:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mecliste yaptığı konuşma sırasında İsrailli esirleri geri getirmek için zamana ihtiyaç olduğunu söylemesinin ardından esirlerin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Esinlerin yakınları, “Şimdi, şimdi, şimdi” sloganı attı.

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