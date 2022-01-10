Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:33
Paraguay’da 947 kilogram kokain ele geçirildi | Video 10.01.2022 | 16:46
03:47
00:56
Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi | Video 10.01.2022 | 15:02
00:18
İran'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Video 10.01.2022 | 14:39
00:46
00:51
ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı | Video 10.01.2022 | 11:27
05:52
00:46
Bolivya'da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı | Video 10.01.2022 | 11:17
02:11
00:34
İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka | Video 10.01.2022 | 08:23
01:22
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video 10.01.2022 | 08:30
01:15
ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı | Video 10.01.2022 | 08:24
01:23
04:56
Son Dakika: Kazakistan'da son durum ne? Protestolar sürüyor mu? | Video 09.01.2022 | 15:13
01:35
51 yıldır yanıyor! Türkmenistan'daki Cehennem Kapısı kapatılıyor | Video 09.01.2022 | 14:47
00:42
İran'da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü | Video 09.01.2022 | 13:44
00:42
İran’da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü | Video 09.01.2022 | 11:53
01:08
Brezilya'da korkunç anlar! Dev kaya, teknelerin üzerine böyle düştü | Video 09.01.2022 | 09:56
00:41
Meksika'da 1 ay içinde ikinci göktaşı görüldü | Video 09.01.2022 | 08:36
06:23
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ayna açılışını tamamladı 09.01.2022 | 08:37
Paraguay’da uyuşturucuyla mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 947 kilogram kokain ele geçirildi.
Paraguay Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (SENAD), San Lorenzo, Eusebio Ayala, Luque ve Fernando de la Mora kentlerinde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Düzenlenen baskında 60 milyon dolar değerinde balyalar halinde 947 kilogram kokain ele geçirildi. SENAD tarafından yapılan açıklamada, baskında suç örgütü lideri dahil 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.