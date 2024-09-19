Peru’da orman yangını: 3 bölgede acil durum ilan edildi | Video
Peru’da 16 kişinin ölümüne yol açan orman yangınları nedeniyle Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan edildi.
Peru Çevre Bakanlığının verilerine göre ülkede Ağustos ve Kasım ayları arasında orman yangınları yaşanıyor. Yangınların büyük bir kısmının tarım alanlarını genişletmek için kuru otlakların yakılması nedeniyle çıktığı belirtiliyor.
B Brezilya Uzay Araştırma Ajansı tarafından yayınlanan uydu verilerine göre bu yıl Güney Amerika genelinde şimdiye kadar 346 bin 112 noktada yangın kaydedildi, bu 2007'den bu yana görülen en yüksek sayı oldu.
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