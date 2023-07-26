Video Dünya Rodos'ta orman yangınlarıyla mücadele kamerada | Video
Rodos'ta orman yangınlarıyla mücadele kamerada | Video

Rodos'ta orman yangınlarıyla mücadele kamerada | Video

26.07.2023 | 12:19

Yunanistan'ın Rodos adasında orman yangınlarına karşı verilen mücadele, saniye saniye kaydedildi. Yunan itfaiyesi, durumun ciddiyetini koruduğu bölgelerin Rodos ve Korfu adaları olduğunu duyurdu.

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Yunan itfaiye servisinden yapılan açıklamada, "En ciddi yangınlar Rodos ve Korfu'da devam ederken, geri kalan cephelerde şu ana kadar birçok yeniden alevlenmeyle mücadele ediliyor. 55 araçla 266 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü, tüm Sivil Koruma kurumları mevcut güçleri, 9 uçak ve 4 helikopter bulunmaktadır.

Korfu'da, adanın kuzeydoğu tarafındaki daha geniş alanda yangınla devam etmektedir. Alevler Loutses yerleşimini tehdit etmektedir ve bu nedenle 112 tarafından sakinlerin güvenli bir yöne tahliye edilmesi için bir mesaj yayınlanmıştır" denildi.

YANGINLARLA BÖYLE MÜCADELE EDİLİYOR
Ülkenin Rodos adasında yangınlarla mücadele anbean kameralara yansıdı. Adada sivil savunma ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da yangınla mücadelesini sürdürüyor. Öte yandan, Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları da görevini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı?ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz ?Nefes? ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan?daki orman yangınında üç günün sonunda toplam 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" denildi.

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