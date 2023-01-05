Rus Basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: "Batı ve Doğu Erdoğan’a bağımlı hale geldi" | Video
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Türkiye’nin son yıllarda stratejik önemini giderek artırarak küresel bir aktör haline gelmesi, siyasi arenaya konu olmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolüyle de başarılı bir diplomasi dersi veren Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir analiz bu kez Rusya’dan geldi. Ülkenin önde gelen gazetesi Kommersant, Başkan Erdoğan’ın politikasını manşete taşıdı.