Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Rus kanalı yeni yıl reklamında Avrupalılarla böyle dalga geçti | Video 26.12.2022 | 10:49
00:13
Tahran'da 2 katlı bina çöktü: 3 yaralı | Video 25.12.2022 | 15:21
01:31
00:26
ABD’de kış fırtınası etkisini sürdürüyor | Video 25.12.2022 | 12:29
04:57
Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi | Video 25.12.2022 | 09:40
00:17
İngiltere'de PKK yanlısı grup, polisle çatıştı | Video 25.12.2022 | 09:42
00:38
Popocatepetl Yanardağı'nda yeni patlama | Video 25.12.2022 | 08:43
00:37
İsrail'de hükümet karşıtları sokağa çıktı | Video 25.12.2022 | 08:43
05:36
Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 25.12.2022 | 09:13
01:26
Rusya, Herson kentini vurdu: 8 ölü, 58 yaralı | Video 24.12.2022 | 16:55
00:56
Irak’ta sel: 2 ölü, 10 yaralı | Video 24.12.2022 | 14:42
01:50
ABD’nin Ohio eyaletinde 46 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü | Video 24.12.2022 | 11:59
00:22
Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 23.12.2022 | 15:33
02:42
Şili’deki orman yangınları yayılıyor! 400 ev kül oldu | Video 23.12.2022 | 14:04
02:05
Yunan spikerin 'KIZILELMA' hazımsızlığı! Ekranda görünce... | Video 23.12.2022 | 11:46
01:36
Kerkük'te polis kontrol noktasına silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 23.12.2022 | 09:31
11:49
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı | Video 23.12.2022 | 08:48
01:55
Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video 22.12.2022 | 15:28
01:23
00:51
Kolombiya'da petrol tankı patladı: 1 ölü | Video 22.12.2022 | 10:08
Ukrayna’yla devam eden savaş nedeniyle aylardır Batılı ülkelerin hedefinde olan Rusya, Avrupa’yı kızdıran adımlar atıyor. Kendisine uygulanan yaptırımların ardından enerji kartını oynayan Rusya, tüm AB ülkelerine adeta kök söktürüyor. Zorlu kış şartlarında ısınma ve elektrik sorunlarıyla boğuşan ülkelerle dalga geçen yayın kanalı Russia Today (RT), tüm Avrupalılarla dalga geçen bir yeni yıl reklamı paylaştı. Reklamdaki o kareler ise çok konuşuldu.