Rus kanalı yeni yıl reklamında Avrupalılarla böyle dalga geçti | Video

Ukrayna’yla devam eden savaş nedeniyle aylardır Batılı ülkelerin hedefinde olan Rusya, Avrupa’yı kızdıran adımlar atıyor. Kendisine uygulanan yaptırımların ardından enerji kartını oynayan Rusya, tüm AB ülkelerine adeta kök söktürüyor. Zorlu kış şartlarında ısınma ve elektrik sorunlarıyla boğuşan ülkelerle dalga geçen yayın kanalı Russia Today (RT), tüm Avrupalılarla dalga geçen bir yeni yıl reklamı paylaştı. Reklamdaki o kareler ise çok konuşuldu.