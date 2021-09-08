Video Dünya Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti
08.09.2021 | 14:16

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Son dakika bilgisine göre Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.

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