Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti
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Son dakika bilgisine göre Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.