Video Dünya Rusya, Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 18 yaralı | Video
Rusya, Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 18 yaralı | Video

Rusya, Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 18 yaralı | Video

04.06.2023 | 11:22

Rusya, Ukrayna’nın Dnipro bölgesinde yerleşim yerini füzeyle vurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırı sonucu 18 kişinin yaralandığını, 2 çocuğun hala enkaz altında olduğunu duyurdu.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırının dün 21.00 sıralarında düzenlendiği ifade edilerek, "Dnipro'nun dış mahallelerine yapılan bir füze saldırısı iki katlı iki konut binasına isabet etmiş ve yangına neden olmuştur. İlk yangın toplam 10 metrekarelik bir alanda söndürülmüş, ikinci yangın ise 20 metrekarelik bir alanda kontrol altına alınmıştır. Kurtarma ekipleri 3 erkek ve 1 kadın olmak üzere 4 kişiyi enkazdan kurtardı. 2 çocuğun hala enkaz altında olduğu düşünülüyor" denildi. Enkaz altından çıkarılanlarla birlikte yaralı sayısı 18 olarak açıklandı.

ZELENSKİ'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, füze saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dnipro. Ruslar şehre saldırdı. İki katlı iki konut binasını vurdular. Ne yazık ki enkaz altında kalan insanlar var. Tüm hizmetler çalışıyor. Rusya bir kez daha terörist bir devlet olduğunu kanıtlamıştır. Ruslar, devletimize ve halkımıza karşı işlenen her şeyin sorumluluğunu taşıyacaktır" dedi.

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