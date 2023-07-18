Rusya’dan Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna hava saldırısı! | Video
Rusya’nın Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle Mikolayiv’de bir tesiste yangın çıktı. Saldırılarda 1 kişi yaralandı.
Saldırılarda kullanılan Shaded 136 tipi füzelerden birinin Karadeniz kıyısına yakın liman kenti Mikolayiv'de bir tesiste yangın çıkardığı ifade edilirken birçok evin ve altyapının zarar gördüğü, enkaz altında kalan bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ukrayna'nın birçok bölgesinde hava saldırıları nedeniyle alarmlar çalarken saldırılara ilişkin Rusya tarafından bir açıklama yapılmadı.
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