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Rusya’dan Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna hava saldırısı! | Video

Rusya’dan Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna hava saldırısı! | Video

18.07.2023 | 10:43

Rusya’nın Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle Mikolayiv’de bir tesiste yangın çıktı. Saldırılarda 1 kişi yaralandı.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyine ve doğusuna insansız hava araçlarıyla (İHA) ve seyir füzeleriyle saldırılar düzenlediği belirtildi. Ülkenin güneyinde kalan Odessa, Mikolayiv, Donetsk, Herson, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin tehdit altında olduğu kaydedilen açıklamada, Rusya'nın Poltava, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Harkov ve Kirovahrad bölgelerine seyir füzeleriyle saldırı düzenleme ihtimalinin olduğu ifade edildi. Saldırılarda 6 insansız hava aracının Ukrayna ordusu tarafından imha edildiği bildirildi. Odessa ve Mikolayiv'e fırlatılan 36 insansız hava aracından 31'inin Ukrayna Hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğü, 21 İran yapımı Shaded füzelerinin ise Odessa'da düşürüldüğü açıklandı.

Saldırılarda kullanılan Shaded 136 tipi füzelerden birinin Karadeniz kıyısına yakın liman kenti Mikolayiv'de bir tesiste yangın çıkardığı ifade edilirken birçok evin ve altyapının zarar gördüğü, enkaz altında kalan bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ukrayna'nın birçok bölgesinde hava saldırıları nedeniyle alarmlar çalarken saldırılara ilişkin Rusya tarafından bir açıklama yapılmadı.

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