Video Dünya SON DAKİKA: Afganistan'daki ABD silahları ne olacak? Taliban'ın ABD silahları ile ilgili planı!

SON DAKİKA: Afganistan'daki ABD silahları ne olacak? Taliban'ın ABD silahları ile ilgili planı!

SON DAKİKA: Afganistan'daki ABD silahları ne olacak? Taliban'ın ABD silahları ile ilgili planı!
24.08.2021 | 10:18

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SON DAKİKA: Afganistan’daki ABD silahları ne olacak? Taliban’ın ABD silahları ile ilgili planı! 06:17
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Son dakika haberleri... ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silahlar ne olacak? Taliban'ın ABD'nin geride bıraktığı silahlarla ilgili planı ne?

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