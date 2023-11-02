Video Dünya SON DAKİKA: İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu! | Video
SON DAKİKA: İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu! | Video

SON DAKİKA: İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu! | Video

02.11.2023 | 16:07

Son dakika haberi: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık dışı saldırılar gerçekleştiriyor. Sivilleri bombaladıklarını açık açık itiraf eden İsrail 2 günde 3 kez aynı mülteci kampını vurdu. İsrail'in aynı anda 2 mülteci kampını vurduğu bildirilirken onlarca can kaybı olduğu duyuruldu.

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