SON DAKİKA: İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu! | Video
Son dakika haberi: İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık dışı saldırılar gerçekleştiriyor. Sivilleri bombaladıklarını açık açık itiraf eden İsrail 2 günde 3 kez aynı mülteci kampını vurdu. İsrail'in aynı anda 2 mülteci kampını vurduğu bildirilirken onlarca can kaybı olduğu duyuruldu.
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