Video Dünya SON DAKİKA: Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Can kaybı var mı? | Video
SON DAKİKA: Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Can kaybı var mı? | Video

SON DAKİKA: Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Can kaybı var mı? | Video

28.03.2025 | 10:19

Son dakika deprem: Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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