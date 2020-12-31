SON DAKİKA! Yeni Zelanda 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video
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SON DAKİKA! Yeni Zelanda 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video 31.12.2020 | 14:05
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ABD’de kanalda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma operasyonu | Video 31.12.2020 | 08:31
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Yemen’de Aden havalimanında patlama : 4 ölü | Video 30.12.2020 | 15:14
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Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı | Video 30.12.2020 | 15:14
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Japonya 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı. O anlar kamerada | Video 30.12.2020 | 09:38
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Fransa’da deniz köpüğü sahile vurdu | Video 30.12.2020 | 08:20
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Rusya'da eksi 35 derece soğukta görenleri şaşırtan koşu keyfi | Video 29.12.2020 | 12:25
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NASA'da flaş galaksi görüntüsü paylaşımı | Video 29.12.2020 | 12:30
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ABD’de mucize kurtuluş | Video 28.12.2020 | 17:31
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İstanbul'da motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 28.12.2020 | 11:55
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Almanya’da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi | Video 28.12.2020 | 09:34
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İspanya’da ilk Covid-19 aşısı 96 yaşındaki kadına yapıldı | Video 27.12.2020 | 14:47
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ABD'deki patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 27.12.2020 | 08:27
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Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın | Video 27.12.2020 | 08:19
Son dakika haberleri... Yeni Zelanda 2021 yılına giren ilk ülke oldu! İşte 2021 yılına giren Yeni Zelanda'daki o hava fişek kutlamaları...