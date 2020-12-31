Video Dünya SON DAKİKA! Yeni Zelanda 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video

SON DAKİKA! Yeni Zelanda 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video

SON DAKİKA! Yeni Zelanda 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video
31.12.2020 | 14:05

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Son dakika haberleri... Yeni Zelanda 2021 yılına giren ilk ülke oldu! İşte 2021 yılına giren Yeni Zelanda'daki o hava fişek kutlamaları...

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