Video Dünya SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video
SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video

SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video

19.02.2025 | 08:25

23 Starlink uydusunu alçak dünya yörüngesine taşıyan SpaceX’e ait Falcon-9 roketi, ABD’nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 02:22'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan ve ilk kez Bahamalar açıklarına konuşlandırılan "Just Read the Instructions" adlı insansız platforma iniş yaptı. SpaceX tarafından üretilen Starlink uydularının, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor.
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