Video Dünya Srebrenitsa katliamı 26. yılında | Video

Srebrenitsa katliamı 26. yılında | Video

Srebrenitsa katliamı 26. yılında | Video
11.07.2021 | 11:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil yan yattı, aracın içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı | Video 03:01
Otomobil yan yattı, aracın içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı | Video 11.07.2021 | 11:07
Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video 12:49
Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video 11.07.2021 | 11:11
Srebrenitsa katliamı 26. yılında | Video 01:22
Srebrenitsa katliamı 26. yılında | Video 11.07.2021 | 11:10
ABD’de ırkçılık karşıtı gösterilerin hedefi olan generallerin heykelleri kaldırıldı 02:36
ABD’de ırkçılık karşıtı gösterilerin hedefi olan generallerin heykelleri kaldırıldı 10.07.2021 | 19:42
Eğlence mekanında dehşet! Genç kadının korkunç ölümü kamerada... 00:22
Eğlence mekanında dehşet! Genç kadının korkunç ölümü kamerada... 10.07.2021 | 13:46
Haiti'de halk Devlet Başkanı Jovenel Mose suikastı zanlılarını sokaklarda sürüklendi! 00:28
Haiti'de halk Devlet Başkanı Jovenel Mose suikastı zanlılarını sokaklarda sürüklendi! 10.07.2021 | 12:07
ABD'de orman yangınında korkutan görüntü! Dev alev hortumu kamerada 00:18
ABD'de orman yangınında korkutan görüntü! Dev alev hortumu kamerada 10.07.2021 | 11:12
İran'ın başkenti Tahran'da patlama 00:56
İran'ın başkenti Tahran'da patlama 10.07.2021 | 08:22
New York'u sel vurdu, metro istasyonlarında su seviyesi yolcuların beline ulaştı | Video 03:03
New York'u sel vurdu, metro istasyonlarında su seviyesi yolcuların beline ulaştı | Video 09.07.2021 | 15:21
Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor 01:56
Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor 09.07.2021 | 12:19
Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın! 52 ölü | Video 01:32
Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın! 52 ölü | Video 09.07.2021 | 11:45
Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı | Video 01:27
Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı | Video 09.07.2021 | 10:28
ABD'de bir şahıs, kilisenin çatısındaki haçları yakmaya çalıştı | Video 01:49
ABD'de bir şahıs, kilisenin çatısındaki haçları yakmaya çalıştı | Video 09.07.2021 | 08:36
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor 01:16
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor 08.07.2021 | 15:23
Havalanan Rus savaş uçağı Litvanya'daki basın toplantısını kesintiye uğrattı | Video 00:29
Havalanan Rus savaş uçağı Litvanya'daki basın toplantısını kesintiye uğrattı | Video 08.07.2021 | 14:21
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 01:14
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 08.07.2021 | 12:52
Japonya’da felaket üstüne felaket | Video 01:01
Japonya’da felaket üstüne felaket | Video 08.07.2021 | 11:19
Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video 00:36
Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video 08.07.2021 | 10:16
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu canlı yayınında UFO'lar görüldü | Video 00:14
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu canlı yayınında UFO'lar görüldü | Video 08.07.2021 | 09:00
Irak’taki Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı | Video 00:35
Irak’taki Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı | Video 08.07.2021 | 09:50

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılındaki soykırımda katledilen 19 kişinin tabutu yarın toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınırken, acılı aileler tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 tarihinde acımasızca katledilmesinin 26. yıldönümü için düzenlenen Barış Yürüyüşü ve Motor Maratonu'nun son durağı olan Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşıldı. Mezarlıkta kurbanlar anısına saygı duruşu yapılarak, dualar okunurken, soykırımda katledilen 19 kişinin tabutları da yarın toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski bir fabrikadan çıkarılan tabutlar, omuzlar üzerinde mezarlığa getirildi. Tabutların mezarlığa taşınması duygu dolu anlara sahne olurken, acılı aileler tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı. Bosnalı anneler, 3 gün önce başlayan yürüyüş boyunca 100 kilometreden fazla yol aşan evlatlarını karşıladı.

19 KURBAN BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Srebrenitsa soykırımının anıldığı her 11 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da kimlikleri belirlenen 19 kurbanın naaşları yarın toprağa verilecek. Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak.
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda Srebrenitsa katliamının 26. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek tören bugün yerel saatle 11.00 sıralarında başlayacak. Törende, kurbanların anısına saygı duruşunda bulunularak, dualar edilecek. Soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 19 kurban, öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Anma töreni, yerel saatle 14.00'te sona erecek.

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 671 OLACAK
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda bulunan kurbanlar kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte toprağa verilen Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 671'e yükselecek.
Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Barış Yürüyüşü 8 Temmuz'da başlamıştı. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle katılımın az olduğu yürüyüşe bu sene 3 binin üzerinde kişi katılmış, Temmuz 1995'teki olaylar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolundaki 3 günlük yürüyüşte toplamda 100 kilometre yol kat edilmişti. Bugün ise kurbanların anısına bu yıl 10'uncusu düzenlenen Motosiklet Maratonu'nda yüzlerce motorcu başkent Saraybosna'dan Potoçari'ye gelmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA