Suriye’de kanlı gece! Devrik Esad rejimi pusu kurdu: 17 ölü | Video

Son dakika haberleri: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni yönetim, bu kez silahların hedefi oldu. Devrim rejim unsurları, İçişleri Bakanlığı güçlerine ateş açtı. Öte yandan başkent Şam'da Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma çıktı. Suriye Kamu Güvenliği Departmanı, güvenlik önlemleri kapsamında Humus ve Tartus’a takviye güçler sevk etti.