TEDx konuşmacısı pedofiliyi savundu | Video

Dünya genelinde yaptıkları konferanslar ve çıkardıkları konuşmacılar ile dikkat çeken TEDx'in Almanya'da düzenlediği organizasyon gündem oldu. Sahneye çıkan tıp öğrencisi Mirjam Heine'nin pedofiliyi savunduğu o sözler kısa süre içerisinde tepki çekti. TEDx konuşmacısı Mirjam Heine "Duygularımızdan biz sorumlu değiliz, pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz." şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı.