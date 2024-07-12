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Tiran’da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi | Video

Tiran’da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi | Video

12.07.2024 | 12:29

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da hükümet karşıtı protestocular, belediye başkanlığı binasını molotof kokteyli atarak ateşe verdi.

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefetin çağrısıyla yüzlerce kişi akşam saatlerinde sokaklara döküldü. Başbakanlık Ofisi önünde toplanan hükümet karşıtı protestocular, yolsuzlukla suçladıkları Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrısında bulundu. Protestocular daha sonra Rama'nın Sosyalist Partisinden olan Tiran Belediye Başkanlığına geçti. Bazı protestocular binayı molotof kokteyliyle hedef alarak ateşe verdi.

ESKİ BAŞBAKAN BERİSHA'NIN SERBEST BIRAKILMASI İSTENDİ
Protestocular ayrıca 2005-2013 yılları arasındaki başbakanlık döneminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde tutulan ve hakkında soruşturma başlatılan ana muhalefet lideri Sali Berisha'nın serbest bırakılmasını talep etti. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Berisha ev hapsinden yayınladığı video mesajında, "Arnavutluk, Avrupa'da muhalefet liderinin hiçbir gerçek, kanıt veya belge olmadan siyasi olarak tutuklandığı tek ülkedir. Edi Rama Arnavutların, muhalefetin ve adaletin olmadığı bir Arnavutluk istiyor" dedi.

ANA MUHALEFET LİDERİ YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR
Arnavutluk'ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı, 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yapan Berisha, görevde olduğu döneme ilişkin yürütülen bir yolsuzluk davası kapsamında Aralık ayının sonunda ev hapsine alınmıştı. Yurt dışına çıkması da yasaklanan 79 yaşındaki Berisha, 2005-2013 yılları arasındaki dönemde nüfuzunu kullanarak bir devlet arazisinin özelleştirilmesinde damadını kayırmakla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Berisha, Başbakan Edi Rama'yı muhalifleri susturmaya yönelik "siyasi saldırı" gerçekleştirmekle suçluyor.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti, Başbakan Rama'yı adam kayırma ve yolsuzlukla suçlayarak ülkenin gençlerinin büyük bir kısmının daha iyi yaşam şartları için Avrupa ülkelerine göç etmesine neden olduğunu savunuyor.

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