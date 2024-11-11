Video Dünya Ukrayna istihbaratı Rusya'daki Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı | Video
Ukrayna istihbaratı Rusya'daki Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı | Video

Ukrayna istihbaratı Rusya'daki Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı | Video

11.11.2024 | 10:36

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarına ait bir ses kaydı yayınladı.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Ukrayna'ya karşı Rusya için savaşmak üzere Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı. DIU'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore askerlerinin "Mühür 1, Mühür 2" anlamlarına gelen bazı şifreli askeri terimler kullandığı belirtilirken, askerlerin bu yolla sinyal kontrolü yaptığının değerlendirildiği kaydedildi. "Bekle" dediği duyulan askerin ise başka bir askere talimat verdiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

KUZEY KORE RUSYA'YA ASKER GÖNDERMİŞTİ
Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiği kamuoyuna yansımış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise en az 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın sınır bölgesi Kursk'a konuşlandırıldığını açıklamıştı. Son olarak Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayan Zelenskiy, "Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı" açıklamasında bulunmuştu.

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