Ukrayna’dan Moskova’ya geniş çaplı İHA saldırısı: 1 ölü | Video
Ukrayna’nın Rusya'nın Moskova bölgesine düzenlediği geniş çaplı İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti,
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman İHA'larının Moskova'ya yönelik en büyük saldırısı püskürtüldü" dedi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise saldırıda en az bir kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu. İHA enkazının düşmesi sonucu hasar oluşan binaların tahliye edildiğini belirten Vorobyov, yaralananların ailelerine maddi yardımda bulunulacağını ifade etti.
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