Video Dünya Ukrayna’dan Moskova’ya geniş çaplı İHA saldırısı: 1 ölü | Video
Ukrayna’dan Moskova’ya geniş çaplı İHA saldırısı: 1 ölü | Video

Ukrayna’dan Moskova’ya geniş çaplı İHA saldırısı: 1 ölü | Video

11.03.2025 | 11:40

Ukrayna’nın Rusya'nın Moskova bölgesine düzenlediği geniş çaplı İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti,

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ukrayna, Rusya'ya gece boyunca geniş çaplı İHA saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde 91, Kursk bölgesi üzerinde 126 İHA olmak üzere Ukrayna'ya ait toplam 337 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman İHA'larının Moskova'ya yönelik en büyük saldırısı püskürtüldü" dedi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise saldırıda en az bir kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu. İHA enkazının düşmesi sonucu hasar oluşan binaların tahliye edildiğini belirten Vorobyov, yaralananların ailelerine maddi yardımda bulunulacağını ifade etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 ölü | Video 00:42
Meksika'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 ölü | Video 11.03.2025 | 12:19
Ukrayna’dan Moskova’ya geniş çaplı İHA saldırısı: 1 ölü | Video 00:43
Ukrayna’dan Moskova’ya geniş çaplı İHA saldırısı: 1 ölü | Video 11.03.2025 | 11:40
Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı | Video 00:42
Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı | Video 11.03.2025 | 09:08
Columbia Üniversitesi’ndeki Filistinli aktivistin gözaltına alınmasını binlerce öğrenci protesto etti | Video 10:44
Columbia Üniversitesi'ndeki Filistinli aktivistin gözaltına alınmasını binlerce öğrenci protesto etti | Video 11.03.2025 | 08:37
Guatemala’daki Fuego Yanardağı’nda patlama! | Video 05:25
Guatemala'daki Fuego Yanardağı’nda patlama! | Video 11.03.2025 | 08:25
Almanya’da havalimanı çalışanları 24 saatlik grev başlattı | Video 05:04
Almanya'da havalimanı çalışanları 24 saatlik grev başlattı | Video 10.03.2025 | 11:16
ABD’de kapısı açık havalanan küçük uçak otoparka çakıldı | Video 00:15
ABD'de kapısı açık havalanan küçük uçak otoparka çakıldı | Video 10.03.2025 | 08:33
İngiltere’deki Big Ben Saat Kulesi’nde Filistin bayrağı açan şahıs 17 saat sonra ikna edildi | Video 08:01
İngiltere'deki Big Ben Saat Kulesi'nde Filistin bayrağı açan şahıs 17 saat sonra ikna edildi | Video 09.03.2025 | 08:34
Rusya’dan Ukrayna’nın doğusuna saldırı: 14 ölü, 37 yaralı | Video 00:29
Rusya'dan Ukrayna'nın doğusuna saldırı: 14 ölü, 37 yaralı | Video 08.03.2025 | 13:27
Güney Kore’de yerleşim yerinin bombalandığı kazada pilot hatası gündemde | Video 02:09
Güney Kore’de yerleşim yerinin bombalandığı kazada pilot hatası gündemde | Video 06.03.2025 | 13:49
Tayvan’da nükleer santralde yangın | Video 00:51
Tayvan'da nükleer santralde yangın | Video 06.03.2025 | 12:06
Beyaz Saray, ABD’nin Hamas ile doğrudan görüşmeler yaptığını doğruladı | Video 00:20
Beyaz Saray, ABD'nin Hamas ile doğrudan görüşmeler yaptığını doğruladı | Video 06.03.2025 | 10:37
Macron: Fransa’nın nükleer gücü, Avrupa’da barış ve güvenliği koruyan bir unsur olmuştur | Video 04:08
Macron: "Fransa'nın nükleer gücü, Avrupa'da barış ve güvenliği koruyan bir unsur olmuştur" | Video 06.03.2025 | 08:21
Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda 12’nci patlama! | Video 01:31
Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 12'nci patlama! | Video 05.03.2025 | 14:18
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde ilk kez Kongre’de konuştu | Video 10:27
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde ilk kez Kongre’de konuştu | Video 05.03.2025 | 08:41
Parlamentoda sis bombalı saldırı! Sırbistan’ı karıştıran olay kamerada | Video 00:12
Parlamentoda sis bombalı saldırı! Sırbistan'ı karıştıran olay kamerada | Video 04.03.2025 | 15:23
Pakistan’da Ramazan ayının ilk teravih namazı | Video 02:31
Pakistan’da Ramazan ayının ilk teravih namazı | Video 02.03.2025 | 08:23
İngiltere Başbakanı Starmer’dan Zelenskiy’e: İngiltere’de size destek tam | Video 03:07
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Zelenskiy'e: "İngiltere'de size destek tam" | Video 02.03.2025 | 08:23
Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı: Netanyahu, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala | Video 02:44
Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı: "Netanyahu, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala" | Video 02.03.2025 | 08:22
Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video 03:33
Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video 02.03.2025 | 08:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY