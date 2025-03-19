Video Dünya Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 ay mahsur kalan NASA astronotları dünyaya döndü | Video
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 ay mahsur kalan NASA astronotları dünyaya döndü | Video

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 ay mahsur kalan NASA astronotları dünyaya döndü | Video

19.03.2025 | 08:24

Yaklaşık 9 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, SpaceX’e ait Dragon uzay aracıyla dünyaya döndü.

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Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore dünyaya dönüş yolculuklarını tamamladı. Williams ve Wilmore'un yanı sıra, NASA astronotu Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov'u taşıyan SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ISS'den ayrıldıktan yaklaşık 17 saat sonra Türkiye saati ile 00.57'de paraşütlerin yardımıyla Florida açıklarına yumuşak iniş yaptı. Astronotların dünyaya dönmesiyle SpaceX'in kurtarma operasyonu tamamlanmış oldu.

TRUMP, MUSK'TAN YARDIM İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz Haziran ayında 8 günlük bir görev için ISS'e giden Williams ve Wilmore, Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle dünyaya geri dönememiş ve yaklaşık 9 ay ISS'te mahsur kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise, astronotların dünyaya geri getirilememesinden Joe Biden yönetimini sorumlu tutarak kurtarma operasyonu için Elon Musk'tan yardım istemişti. SpaceX, Williams ve Wilmore'un yerini alacak astronotları ISS'e gönderdikten sonra mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonunu başlatmıştı.

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