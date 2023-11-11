Ürdün Kralı 2. Abdullah: "İsrail'in Gazze'ye su ve gıda girişini engellemesi savaş suçudur" | Video

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne su ve gıda girişini engellemesinin savaş suçu olduğunu belirtti. Kral Abdullah, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde büyük bir çatışmaya girilebileceği uyarısında bulundu. Ürdün Kralı, İsrail'in Gazze'ye su ve gıda girişini engellemesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak, Filistinli kardeşlere insani yardım gönderme görevlerini sürdüreceklerini ifade etti.