Ürdün Kralı 2. Abdullah: "İsrail'in Gazze'ye su ve gıda girişini engellemesi savaş suçudur" | Video
Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne su ve gıda girişini engellemesinin savaş suçu olduğunu belirtti. Kral Abdullah, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde büyük bir çatışmaya girilebileceği uyarısında bulundu. Ürdün Kralı, İsrail'in Gazze'ye su ve gıda girişini engellemesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak, Filistinli kardeşlere insani yardım gönderme görevlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:06
10:26
12:42
02:13
SON DAKİKA: Hamas İsrail askerlerini böyle vurdu! | Video 11.11.2023 | 14:32
02:14
00:51
02:23
00:17
Elon Musk'tan Gazze sözleri "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız" | Video 10.11.2023 | 16:43
06:27
00:25
Rusya, Odessa'da ticari gemiyi vurdu: 1 ölü | Video 10.11.2023 | 13:42
13:47
00:27
İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'nin civarını hedef aldı | Video 10.11.2023 | 11:58
01:48
01:09
Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi | Video 10.11.2023 | 08:47
01:20
Kudüs’teki ateşkes protestosuna polisten coplu müdahale | Video 10.11.2023 | 08:47
00:34
Panama’da 77 yaşındaki ABD'li yolu kapatan aktivistleri vurdu: 2 ölü | Video 09.11.2023 | 14:46
01:05
Katil İsrail sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi'ni vurdu | Video 09.11.2023 | 15:43
01:05
01:10
Husiler ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sını böyle düşürdü | Video 09.11.2023 | 11:45