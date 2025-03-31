Yolsuzluk davasında suçlu bulunan Le Pen'e hapis cezası ve seçim yasağı | Video

Fransız mahkemesi siyasetçi Marine Le Pen'i zimmete para geçirme davasında suçlu buldu. Ayrıca mahkeme Le Pen'e derhal yürürlüğe girecek beş yıllık bir seçim yasağı cezası verdi. Böylelikle aşırı sağcı liderin seçimlerde aday olması engellenmiş oldu.