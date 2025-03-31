Video Dünya Yolsuzluk davasında suçlu bulunan Le Pen'e hapis cezası ve seçim yasağı | Video
Yolsuzluk davasında suçlu bulunan Le Pen'e hapis cezası ve seçim yasağı | Video

Yolsuzluk davasında suçlu bulunan Le Pen'e hapis cezası ve seçim yasağı | Video

31.03.2025 | 16:16

Fransız mahkemesi siyasetçi Marine Le Pen'i zimmete para geçirme davasında suçlu buldu. Ayrıca mahkeme Le Pen'e derhal yürürlüğe girecek beş yıllık bir seçim yasağı cezası verdi. Böylelikle aşırı sağcı liderin seçimlerde aday olması engellenmiş oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolsuzluk davasında suçlu bulunan Le Pen’e hapis cezası ve seçim yasağı | Video 01:50
Yolsuzluk davasında suçlu bulunan Le Pen'e hapis cezası ve seçim yasağı | Video 31.03.2025 | 16:16
Rusya Devlet Başkanı Putin’in limuzini alev aldı | Video 00:17
Rusya Devlet Başkanı Putin'in limuzini alev aldı | Video 30.03.2025 | 09:06
ABD’den Yemen’e 26 hava saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:46
ABD'den Yemen'e 26 hava saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 29.03.2025 | 14:36
ABD-Meksika sınırında sel: 4 ölü | Video 04:05
ABD-Meksika sınırında sel: 4 ölü | Video 29.03.2025 | 13:53
KKTC’de tepki çeken olay! Başörtülü öğrenci okula alınmadı | Video 09:15
KKTC'de tepki çeken olay! Başörtülü öğrenci okula alınmadı | Video 29.03.2025 | 12:20
Myanmar’da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar böyle görüntülendi! | Video 07:04
Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar böyle görüntülendi! | Video 28.03.2025 | 11:24
SON DAKİKA: Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Can kaybı var mı? | Video 16:49
SON DAKİKA: Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Can kaybı var mı? | Video 28.03.2025 | 10:19
Amsterdam’daki bıçaklı saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı | Video 00:23
Amsterdam'daki bıçaklı saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı | Video 28.03.2025 | 08:14
Tokyo’da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 02:47
Tokyo'da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 27.03.2025 | 12:52
Tokyo’da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 02:47
Tokyo'da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 27.03.2025 | 12:41
Geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 00:22
Geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 27.03.2025 | 12:10
Trump: ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulanacak | Video 06:32
Trump: "ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanacak" | Video 27.03.2025 | 08:43
Güney Kore’deki orman yangınlarında 7’nci gün: Ölü sayısı 26’ya, yaralı sayısı 30’a yükseldi | Video 00:51
Güney Kore’deki orman yangınlarında 7’nci gün: Ölü sayısı 26’ya, yaralı sayısı 30’a yükseldi | Video 27.03.2025 | 08:42
Güney Kore’deki orman yangınlarında 7’nci gün: Ölü sayısı 26’ya yükseldi | Video 00:51
Güney Kore’deki orman yangınlarında 7’nci gün: Ölü sayısı 26’ya yükseldi | Video 27.03.2025 | 08:42
Rusya’dan açıklama: Ukrayna’nın 2 İHA’sı Karadeniz’de düşürüldü | Video 00:51
Rusya'dan açıklama: "Ukrayna’nın 2 İHA’sı Karadeniz’de düşürüldü" | Video 26.03.2025 | 14:39
Güney Kore’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16’ya yükseldi | Video 01:20
Güney Kore’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16’ya yükseldi | Video 26.03.2025 | 06:07
Şili’de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi | Video 03:58
Şili'de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi | Video 25.03.2025 | 13:25
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya’da acil iniş yaptı | Video 03:13
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya'da acil iniş yaptı | Video 25.03.2025 | 13:10
Beyoğlu’ndaki yangının çıkış anı kamerada! Çöpe atılan yanıcı madde 2 binayı kül etti | Video 04:27
Beyoğlu’ndaki yangının çıkış anı kamerada! Çöpe atılan yanıcı madde 2 binayı kül etti | Video 25.03.2025 | 12:38
İsrail güçleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’ı gözaltına aldı | Video 00:44
İsrail güçleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’ı gözaltına aldı | Video 25.03.2025 | 12:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY