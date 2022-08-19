Video Dünya Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu | Video
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu | Video

Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu | Video

19.08.2022 | 12:39

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu minnettarlık ile ilgili görüntülü bir mesaj paylaştı.

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