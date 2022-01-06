2022’de yeni dünya düzeni şekillenecek: Türk dış politikası örnek olacak

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Pandemi bitecek mi? Çin, Tayvan’a ya da Rusya, Ukrayna’ya saldıracak mı? Peki Amerika, gerçekten geri döndü mü? Aslında 2021 yılı bu soruların cevaplarını arayarak geçti. Ama 2022’de beklentiler çok daha yüksek. Önümüzdeki günlerde küresel sistemin netleşmesini sağlaycak daha net gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Artık Amerika’nın karşısına çıkacak güç ya da güçler belli olacak diyebiliriz. Yani önümüzdeki dönemde yeni dünya düzeni netleşebilir.