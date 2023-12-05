5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? | Video

Cumhuriyet' in 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamayan, çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4.7 milyon emekli için müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından geldi. Çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ödenecek. Yeni yıla girmeden ödemelerin hesaplara yatırılacağı açıklanırken ikramiye kapsamına giren emekliler, ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak?