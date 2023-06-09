Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Emekli zammı ve memur maaş zammı netleşiyor | Video

Temmuz yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Asgari ücret zammı için harekete geçildi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında asgari ücret 2023 için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı. Yol haritası belirlendi. Optimum asgari ücret için masadaki önemli veriler bulunuyor. Veriler kritik bandı işaret etti.