Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video
Emekli maaşı ne kadar olacak sorusu son enflasyona ve 6 aylık beklentiye göre hesaplandı. Kurban Bayramı öncesi 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ve maaş ödemeleri de başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile öncelik verilen temmuz zammı çalışmasında gözler Bakan Vedat Işıkhan'daydı. Bakan Işıkhan son dakika yeni asgari ücret zam tutarını açıkladı. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne olur soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun çalışmalara devam ediyor.
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