Video Ekonomi Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video
Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video

Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video

20.06.2023 | 15:26

Emekli maaşı ne kadar olacak sorusu son enflasyona ve 6 aylık beklentiye göre hesaplandı. Kurban Bayramı öncesi 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ve maaş ödemeleri de başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile öncelik verilen temmuz zammı çalışmasında gözler Bakan Vedat Işıkhan'daydı. Bakan Işıkhan son dakika yeni asgari ücret zam tutarını açıkladı. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne olur soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun çalışmalara devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı: 11 bin 402 TL! | Video

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video 04:02
Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video 20.06.2023 | 15:26
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı: 11 bin 402 TL! | Video 06:37
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı: 11 bin 402 TL! | Video 20.06.2023 | 11:40
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı | Video 06:37
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı | Video 20.06.2023 | 11:30
Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar | Video 07:36
Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar | Video 20.06.2023 | 09:51
SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Türk-İş Genel Başkanı Atalay’dan ilk açıklama! | Video 02:44
SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan ilk açıklama! | Video 19.06.2023 | 22:11
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi | Video 01:51
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme takvimi | Video 19.06.2023 | 15:03
Asgari Ücrette 2. Toplantı sona erdi! TÜRK-İş’ten açıklama! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? | Video 04:43
Asgari Ücrette 2. Toplantı sona erdi! TÜRK-İş'ten açıklama! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? | Video 19.06.2023 | 12:39
Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu | Video 01:54
Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama tablosu | Video 19.06.2023 | 11:38
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı | Video 00:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı | Video 19.06.2023 | 11:34
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Tatilin Kazananı Sizsiniz! 00:44
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Tatilin Kazananı Sizsiniz! 19.06.2023 | 10:08
Asgari ücrete Temmuz’da ara zam! TÜRK-İş ve TİSK’in talebi belli oldu! Masadaki en güçlü rakam ne? | Video 09:16
Asgari ücrete Temmuz’da ara zam! TÜRK-İş ve TİSK'in talebi belli oldu! Masadaki en güçlü rakam ne? | Video 19.06.2023 | 09:31
Emekli maaşları ve ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı | Video 01:51
Emekli maaşları ve ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı | Video 18.06.2023 | 14:13
İmzalar atıldı! Karadeniz gazını Avrupa’ya Kalyon Holding taşıyacak | Video 09:29
İmzalar atıldı! Karadeniz gazını Avrupa'ya Kalyon Holding taşıyacak | Video 18.06.2023 | 12:30
Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı için kritik görüşme yarın | Video 01:37
Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı için kritik görüşme yarın | Video 18.06.2023 | 10:00
Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz | Video 02:24
Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Enflasyon mesajı: "Tek haneli rakamlara düşüreceğiz" | Video 17.06.2023 | 16:04
Asgari ücretle SGK primleri artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? | Video 02:07
Asgari ücretle SGK primleri artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? | Video 17.06.2023 | 15:13
Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı | Video 02:40
Çiftçilere 75,8 milyon liralık destek! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı | Video 17.06.2023 | 10:42
SON DAKİKA: Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Tarihler netleşti... | Video 00:16
SON DAKİKA: Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Tarihler netleşti... | Video 16.06.2023 | 10:40
Petrolde 3. Müjde Kato’dan! Kato Dağı’nda petrol arama çalışmaları başlatıldı | Video 02:31
Petrolde 3. Müjde Kato'dan! Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı | Video 16.06.2023 | 10:32
Ekonomi koordinasyon kurulu toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 04:10
Ekonomi koordinasyon kurulu toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 15.06.2023 | 10:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA