Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı | Video 19.06.2023 | 11:34 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Toplantıya Bakanlığı temsilen Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl Başkanlık ederken, işveren tarafını temsilen Pevrul Kavlak Başkanlığı'ndaki TÜRK-İŞ heyeti, İşveren tarafını temsilen ise Akansel Koç başkanlığındaki TİSK heyeti yer aldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

TİSK VE TÜRK-İŞ BAŞKANLARI BAKAN IŞIKHAN İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.