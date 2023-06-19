Video Ekonomi Asgari ücrete Temmuz’da ara zam! TÜRK-İş ve TİSK'in talebi belli oldu! Masadaki en güçlü rakam ne? | Video
Asgari ücrete Temmuz’da ara zam! TÜRK-İş ve TİSK'in talebi belli oldu! Masadaki en güçlü rakam ne? | Video

Asgari ücrete Temmuz’da ara zam! TÜRK-İş ve TİSK'in talebi belli oldu! Masadaki en güçlü rakam ne? | Video

19.06.2023 | 09:31

Son dakika asgari ücret haberleri...Yeni asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa sürede açıklanacak. Asgari ücret zammı bu hafta netleşiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 2023 Temmuz zammı için bugün gerçekleşecek. Bu toplantıda TİSK ve TÜRK-İş'in rakamları masaya yatırması bekleniyor. Asgari ücrete ara zam ile birlikte sadece taban ücretler değil onun üzerinde maaş alan tüm çalışanların da gelirleri değişecek. Yeni rakam, doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı yoldan da diğer tüm ücret ve ödemeleri etkilediğinden 85 milyon vatandaşı etkiliyor. Öte yandan Sabah.com.tr işçi temsilcisi TÜRK-İş'in ve işveren temsilcisi TİSK'in talebine ulaştı. Asgari ücrete zam konusunda son dokuşunu Erdoğan yapacak. Asgari ücret brüt, net ne kadar olacak? İşte detaylar...

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