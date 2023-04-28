Bakan Nebati: "İhracatımız Mart 2023 itibariyle yıllık 255,7 milyar dolara ulaştı" | Video

Sakarya'da katıldığı programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İhracatımız mart 2023 itibariyle yıllık 255,7 milyar dolara ulaşmış, her geçen gün yeni rekorlar kırmaya devam etmiştir. Keza turizmde gerçekleştirdiğimiz pazar çeşitlendirme ve tanıtım faaliyetleriyle turizm gelirimizi 2022 yılında yine cumhuriyet tarihimizin rekor seviyesi olan 46,3 milyar dolara kadar yükselttik. Sergilediğimiz bu güçlü performans, istihdam bakımından da yeni zirvelere ulaşmamızı sağladı. Toplam istihdamımızı şubat 2023 itibariyle 31,5 milyon kişiye çıkardık. İşsizlik oranını ise aynı dönemde yüzde 10 seviyesine düşürdük" dedi.