Video Ekonomi Bakan Nebati: "İhracatımız Mart 2023 itibariyle yıllık 255,7 milyar dolara ulaştı" | Video
Bakan Nebati:

Bakan Nebati: "İhracatımız Mart 2023 itibariyle yıllık 255,7 milyar dolara ulaştı" | Video

28.04.2023 | 13:28

Sakarya'da katıldığı programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İhracatımız mart 2023 itibariyle yıllık 255,7 milyar dolara ulaşmış, her geçen gün yeni rekorlar kırmaya devam etmiştir. Keza turizmde gerçekleştirdiğimiz pazar çeşitlendirme ve tanıtım faaliyetleriyle turizm gelirimizi 2022 yılında yine cumhuriyet tarihimizin rekor seviyesi olan 46,3 milyar dolara kadar yükselttik. Sergilediğimiz bu güçlü performans, istihdam bakımından da yeni zirvelere ulaşmamızı sağladı. Toplam istihdamımızı şubat 2023 itibariyle 31,5 milyon kişiye çıkardık. İşsizlik oranını ise aynı dönemde yüzde 10 seviyesine düşürdük" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Nebati: İhracatımız Mart 2023 itibariyle yıllık 255,7 milyar dolara ulaştı | Video 10:23
Bakan Nebati: "İhracatımız Mart 2023 itibariyle yıllık 255,7 milyar dolara ulaştı" | Video 28.04.2023 | 13:28
Memur ve emekliye ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | Video 06:28
Memur ve emekliye ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | Video 28.04.2023 | 12:45
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video 03:36
Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video 28.04.2023 | 12:06
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video 01:44
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video 28.04.2023 | 09:26
SON DAKİKA! Merkez Bankası faizi sabit tuttu | Video 03:50
SON DAKİKA! Merkez Bankası faizi sabit tuttu | Video 27.04.2023 | 14:21
Milli elektrikli tren TCDD’ye teslim edildi | Video 14:15
Milli elektrikli tren TCDD’ye teslim edildi | Video 27.04.2023 | 12:30
AKKUYU NGS’de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul’un elektriğini karşılayabilecek | Video 07:45
AKKUYU NGS'de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul'un elektriğini karşılayabilecek | Video 27.04.2023 | 12:34
AKKUYU NGS bölgede kartları yeniden dağıtacak! Berat Albayrak: Böylesine bir teknolojide izleyici olamayız | Video 07:42
AKKUYU NGS bölgede kartları yeniden dağıtacak! Berat Albayrak: "Böylesine bir teknolojide izleyici olamayız" | Video 27.04.2023 | 12:36
Kamu bankalarından yüzde 50’ye kadar TOGG kredisi! TOGG kredisi başvuru şartları neler? | Video 02:06
Kamu bankalarından yüzde 50'ye kadar TOGG kredisi! TOGG kredisi başvuru şartları neler? | Video 26.04.2023 | 10:44
TOGG CEO’su Karakaş: Teslimatlar ay sonu başlayacak, önümüzdeki yıl üretim kapasitesi artacak | Video 07:05
TOGG CEO'su Karakaş: "Teslimatlar ay sonu başlayacak, önümüzdeki yıl üretim kapasitesi artacak" | Video 24.04.2023 | 15:09
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video 09:48
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video 24.04.2023 | 14:30
Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil Yarısı Bizden Kampanyası için detaylar belli oldu | Video 02:43
Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil "Yarısı Bizden Kampanyası" için detaylar belli oldu | Video 24.04.2023 | 14:31
Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde yarısı bizden müjdesi: Kira yardımı da yükseldi | Video 17:36
Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi | Video 21.04.2023 | 16:46
Bakan Kurum: Dünya tarihinin en büyük şehircilik faaliyeti | Video 08:33
Bakan Kurum: "Dünya tarihinin en büyük şehircilik faaliyeti" | Video 21.04.2023 | 16:15
Enerji Bakanı Dönmez, canlı yayında açıkladı Mayısta yerli gazımız sistemde olacak | Video 17:44
Enerji Bakanı Dönmez, canlı yayında açıkladı "Mayısta yerli gazımız sistemde olacak" | Video 20.04.2023 | 14:38
Son Dakika: Fahiş kiraya yasal düzenleme geliyor! Yasalar kiracıyı nasıl koruyacak? | Video 03:32
Son Dakika: Fahiş kiraya yasal düzenleme geliyor! Yasalar kiracıyı nasıl koruyacak? | Video 20.04.2023 | 10:06
Bakan Varank, Gebze’de ’Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü’ açılışına katıldı | Video 02:14
Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı | Video 19.04.2023 | 15:07
Açık bankacılık rekabete iyi gelecek 20:43
Açık bankacılık rekabete iyi gelecek 25.04.2023 | 10:03
KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı! Selçuk Bayraktar detayları açıkladı | Video 02:08
KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı! Selçuk Bayraktar detayları açıkladı | Video 19.04.2023 | 11:17
EYT’yi az farkla kaçıranlara Kısmi emeklilik formulü! Kısmi emeklilik nasıl olacak? | Video 03:01
EYT'yi az farkla kaçıranlara "Kısmi emeklilik" formulü! Kısmi emeklilik nasıl olacak? | Video 19.04.2023 | 10:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA