BİM’den deprem bölgesinde 100’ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı | Video
Türkiye büyük deprem felaketinin şokunu yaşarken yardım çalışmaları hızlanıyor. Deprem bölgesine tırlarla acil ihtiyaç malzemeleri gönderen BİM, bölgede 100’ün üzerinde mağazasında depremzedelere güvenlik güçlerinin gözetiminde temel ihtiyaç ürünlerini ücretsiz dağıttı.
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