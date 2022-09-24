Binlerce kişi bu haberi bekliyordu... EYT'de sona doğru! Staj yapana emeklilik müjdesi | Video

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in staj sigortasıyla ilgili yaptığı son açıklamalar milyonlarca kişiyi emeklilik konusunda umutlandırdı. Çırak ve staj sigortasının emeklilik hesabına dahil edilip edilmeyeceği en çok merak edilen konulardan birisi. Binlerce kişi çırak ve staj sigortasıyla erken emekli olmayı hayal ediyor. Ancak küçük bir ayrıntı işin rengini değiştiriyor. Emekli olmayı da geciktiren bu ayrıntıyla ilgili düzenleme gündemde. EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) yasası kapsamında düzenleme yapılırsa milyonlarca kişinin mağduriyeti giderilecek.