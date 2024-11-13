Borsa İstanbul'dan Finansal Okuryazarlık İçin Kamu Spotu

Borsa İstanbul, finansal okuryazarlığı artırmak ve yeni yatırımcılara yol göstermek amacıyla bir kamu spotu yayınladı. Kamu spotunda, yatırım kararlarının bilinçli verilmesinin önemi vurgulanırken, sosyal medya tuzakları ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yatırımcıları, güvenilir bilgi için Borsa İstanbul’un resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri yönünde uyardı.”