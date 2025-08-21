Borsa İstanbul'dan tarihi zirve: BIST 100 neden yükseliyor? Uzman isimden kritik açıklamalar | Video

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. Borsa İstanbul dün kapanışta 11.187.94 seviyesine yükselerek son bir yılın zirvesine çıkmıştı. Ekonomist Belgin Maviş Borsa İstanbul'daki rekorları değerlendirdi.