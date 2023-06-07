Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken yatıyor! İşte tarihler: 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? | Video

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ve maaşlarının erken ödenmesi planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi. Böylece 16 milyon emekli ve EYT'liler bayramdan önce ikramiye ve emekli maaşı ödemesi alabilecek. Bayram İkramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar