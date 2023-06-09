Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? | Video

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. EYT'den emekli olan ve maaşları bağlanan 1,5 milyonu aşkın kişi ile emekli sayısı yaklaşık 16 milyon oldu. Emekli ikramiyesi ödemesi için maaşları henüz bağlanmamış EYT'lilerin hiçbir hak kaybı olmayacak. Peki emekli maaşı ve 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?