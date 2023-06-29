Emekli temmuz maaş zammı bu hafta belli oluyor! 2023 emekli maaşı ne kadar olacak? | Video

Emekli Temmuz zammı öncesi geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak enflasyon artış oranı ile birlikte Temmuz zammı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak net ve brüt asgari ücret miktarını açıklamıştı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak açıklanırken binlerce EYTli ve emeklinin yeni maaşlarının ne kadar olacağı hakkında tahminlerde bulunuyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak?