Video Ekonomi Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

04.05.2022 | 14:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 08:26
Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 04.05.2022 | 14:18
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? ’Resesyon’ mu ’Enflasyon’ mu? 01:00
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu? 01.05.2022 | 10:54
TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8 | Video 05:16
TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı "Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8" | Video 28.04.2022 | 11:11
SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? | Video 02:15
SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? | Video 28.04.2022 | 10:13
Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video 19:54
Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video 27.04.2022 | 16:54
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: Kaliteli üretim kaliteli hammaddeyle oluşabilir | Video 14:32
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: "Kaliteli üretim kaliteli hammaddeyle oluşabilir" | Video 27.04.2022 | 16:01
Milyonların gözü bu haberde! Emekli maaşları için 1 Mayıs sürprizi! Ramazan ikramiyesi ne kadar? | Video 06:45
Milyonların gözü bu haberde! Emekli maaşları için 1 Mayıs sürprizi! Ramazan ikramiyesi ne kadar? | Video 27.04.2022 | 09:48
Altında düşüş sürer mi? Piyasalarda son durum ne? | Video 02:45
Altında düşüş sürer mi? Piyasalarda son durum ne? | Video 27.04.2022 | 09:47
’Sağlık Adası insanların sağlık, neşe, huzur içinde yaşadığı bir ada’ 13:28
'Sağlık Adası insanların sağlık, neşe, huzur içinde yaşadığı bir ada' 26.04.2022 | 13:53
Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin’den müjde: En düşük emekli maaşı artacak, Temmuz’da süprizimiz var | Video 02:12
Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den müjde: "En düşük emekli maaşı artacak, Temmuz'da süprizimiz var" | Video 26.04.2022 | 13:07
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Ödül Töreninde önemli açıklamalar | Video 05:04
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Ödül Töreninde önemli açıklamalar | Video 07.03.2022 | 11:57
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber’de açıkladı | Video 06:05
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber'de açıkladı | Video 25.04.2022 | 10:32
SON DAKİKA: 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için ödeme tarihi belli oldu! İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar... | Video 01:52
SON DAKİKA: 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için ödeme tarihi belli oldu! İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar... | Video 22.04.2022 | 12:28
Uzman isim uyardı! Sahte dolara dikkat! ATM’’den bile geçiyor Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 05:49
Uzman isim uyardı! "Sahte dolara dikkat! ATM''den bile geçiyor" Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 21.04.2022 | 13:36
SON DAKİKA: İstanbul’da kira fiyatları uçtu! İşte semt semt kiralık ev fiyatları... | Video 09:23
SON DAKİKA: İstanbul'da kira fiyatları uçtu! İşte semt semt kiralık ev fiyatları... | Video 21.04.2022 | 15:15
İş süreçleri dijital robotlara emanet 20:18
İş süreçleri dijital robotlara emanet 20.04.2022 | 17:12
Başkan Erdoğan’dan Yuvam Hesabı müjdesi Yüzde 4 getiri sağlayacak | Video 01:44
Başkan Erdoğan'dan "Yuvam Hesabı" müjdesi "Yüzde 4 getiri sağlayacak" | Video 20.04.2022 | 13:01
Son Dakika: Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! | Video 04:01
Son Dakika: Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! | Video 19.04.2022 | 13:29
Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz 35:12
Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz 15.04.2022 | 16:02
Altın piyasasında son durum ne? Çeyrek altın, Gram altın ne kadar oldu? | Video 03:14
Altın piyasasında son durum ne? Çeyrek altın, Gram altın ne kadar oldu? | Video 18.04.2022 | 11:12

Bir yandan emekli ve memur zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ederken, bir yandan da Temmuz zammı ve uygulanacak düzenlemeler hakkında açıklamalar geliyor. Yaklaşık 2 ay sonra 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak' sorusu netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir" diyerek bunların adım adım kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Milyonların en çok merak ettiği 5 soru 5 cevap:

00:56 3600 ek gösterge çalışması

01:55 Sözleşmeli memura yeni haklar

03:06 Emekli ve memur maaş zammı

05:17 Asgari ücrete ek zam

06:51 EYT meselesinde son durum

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA