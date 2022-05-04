Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Bir yandan emekli ve memur zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ederken, bir yandan da Temmuz zammı ve uygulanacak düzenlemeler hakkında açıklamalar geliyor. Yaklaşık 2 ay sonra 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak' sorusu netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir" diyerek bunların adım adım kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Milyonların en çok merak ettiği 5 soru 5 cevap:

00:56 3600 ek gösterge çalışması

01:55 Sözleşmeli memura yeni haklar

03:06 Emekli ve memur maaş zammı

05:17 Asgari ücrete ek zam

06:51 EYT meselesinde son durum