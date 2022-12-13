Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak? | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi Türkiye gündeminde sıcaklığını giderek artırıyor. 'EYT yaş sınırı olacak mı' son dönemin en çok merak edilen sorusu olurken, AK Parti EYT Meclis takvimini açıkladı. Bakan Nebati yaptığı yeni açıklamada, tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak çalışmaları yürüttüklerini vurguladı. Peki EYT şartları nasıl olacak? Hangi tarihler öne çıkıyor?