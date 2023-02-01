Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kademeli prime dikkat! İşte EYT'liler için yol haritası | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin EYT açıklaması ile EYT şartları erkek-kadın için belli oldu. Yayımlanan EYT yasası teklifi Perşembe saat 11:00'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Peki EYT staj konusu taslakta var mı? EYT maaşı ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Emeklilik için prim günü kaç olmalı?