Espressolab yeni reklam filminde 10 yıllık başarısını mizahi bir dille anlatıyor | Video 12.12.2024 | 11:10 TV kanalları ve dijital platformlarda yayına giren bu özel reklam filminin sloganı, "Espressolab 10 yıldır çok tuttu, çünkü onlarca nedeni var!" cümlesiyle markanın başarısının altını çizerken, sektördeki yerini mizahi bir dille pekiştiriyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Espressolab, 10. yıl reklam filminde tüm eleştirileri ironik bir üslupla çürütüyor. Açıldığı günden bu yana bir ikon haline gelen marka, 10 yıllık serüveninde bu kadar çok konuşulmasının abartıldığını düşünenlere; kahvesinin üstün kalitesi, bol kullanılan malzemeleri, tek ele sığmayan büyük porsiyonlu bakery ürünleri, kendi çiftliklerinde üretilen günlük sütü ve özgün mimari tasarımlı mağazaları ile "on"larca yanıt veriyor.



Reklam filmi, özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelen yurtdışı mağazalarına da atıfta bulunarak, Espressolab'in sadece Türkiye'de değil, global arenada da yarattığı farkı anlamlı bir perspektifle gözler önüne seriyor.



Espressolab, kahveye olan tutkusuyla, sektördeki yenilikçi duruşunu ve başarılarla dolu 10 yıllık yolculuğunu mizahi bir anlatımla kutluyor. Bu reklam filmi, markanın hem Türkiye'de hem de uluslararası alandaki konumunu bir kez daha güçlendiriyor.