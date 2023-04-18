EYT'de 600 bin maaş bağlandı! EYT'liye dört ayrı ödeme nasıl yapılıyor? | Video
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. Yaklaşık 1.6 milyon başvurudan 600 bine yakın kişinin işlemleri tamamlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:59
02:41
41:11
07:24
İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor | Video 17.04.2023 | 12:05
09:00
EYT'yi kaçıranlara müjde! Kademeli emeklilik geliyor | Video 17.04.2023 | 09:57
01:17
03:29
04:58
06:22
04:19
08:23
Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? | Video 09.04.2023 | 15:45
03:47
05:30
04:00
03:57
01:44
02:42
07:05
02:03
15:36
SON DAKİKA: İlk TOGG Başkan Erdoğan’a teslim edildi! | Video 03.04.2023 | 17:04