Video Ekonomi EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT başvurusu ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu | Video
EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT başvurusu ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu | Video

EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT başvurusu ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu | Video

19.12.2022 | 10:04

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin 26 Aralık'taki Kabine Toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Yaş şartının tamamen kalkması durumunda en önemli konu eksik prim günlerinin tamamlanması olacak. EYT ile emeklilik için 60 güne ihtiyaç varsa doğum izni süresinin 2 ayını borçlanmak yeterli... İşte milyonları yakından ilgilendiren son dakika EYT haberinin detayları.

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